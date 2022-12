Gemeente blijft investeren met aangepast meerjarenplan

Kalmthout/Hoogstraten/Turnhout/Ravels/Merksplas Schaatsen op natuurijs ? In Kalmthout al zeker groen licht, mogelijk ook in Merksplas

Het Agentschap Natuur en Bos heeft in de noordrand van Antwerpen en de Kempen in totaal vijf vijvers aangeduid waar er potentieel geschaatst zou kunnen worden. In Kalmthout zet de gemeente het licht op groen voor dit weekend op Stappersven en Putse Moer. Op de Putse Moer is dat zelfs vrijdag al toegelaten. In Merksplas is het vermoedelijk vanaf zaterdag ook mogelijk.

16 december