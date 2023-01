Geen treurige muziek tijdens hommageconcert voor overleden cafébaas Wim Verhoeven

Wim was een muziekliefhebber. De band met de harmonie die in zijn zaal Verhoeven repeteerde was dan ook erg intensief. Wims dochter Annick vertelt dat haar vader vanuit de bar naar de repetities luisterde.

Jawel mannekes

Tijdens het concert vertelden woordvoerders van verenigingen die bij Verhoeven gehuisvest zijn wat Wim voor hen betekend had. Stan Verduijn legde uit dat Wim enige tijd bestuurslid was van Sint Caecilia en de vereniging tot op de voet volgde. Herkenbaar voor alle dorpsgenoten was Wims antwoord ‘Jawel mannekes’ op vragen die hem gesteld werden.

My way

Toon Koeijvoets van de biljartvereniging en trouwe vriend van Wim vertelde over de sporten die de cafébaas had gedaan: ,,Zelfs golf. Maar dat duurde niet lang, want golven doe je overdag en daar blijf je niet plakken.’’ Een ontroerde Annick verklaarde dat haar vader alles op zijn eigen manier had gedaan. Het afsluitende My Way was dus erg toepasselijk.