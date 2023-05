Geen diploma met een onvoldoende voor je examen Nederlands? Of is onze taal al verloren ...

BlueChem investeert 6,3 miljoen euro in extra labocapaci­teit (en Brouns en Caluwaerts proeven alvast van bier uit bierprin­ter)

Vandaag brachten Vlaams minister Jo Brouns en Antwerps schepen Erica Caluwaerts een bezoek aan BlueChem, de incubator voor duurzame chemie in Antwerpen. Tijdens de rondleiding proefden ze bier uit een bierprinter, kregen ze info over recyclagetechnieken en volgden ze een demonstratievlucht van een inspectiedrone. BlueChem kwam meteen ook met belangrijk nieuws: er wordt 6,3 miljoen euro geïnvesteerd in een forse uitbreiding.