Gaat Roosendaal toch in hoger beroep tegen veelbesproken zonnepark in Wouw?

Antwerpen Gratis bus en tram van en naar park-and-ri­des door werken aan viaduct in Merksem

De koopjesperiode is in volle gang. Om ervoor te zorgen dat de bijkomende herstelwerken op het viaduct van Merksem de soldenjagers geen stokken in de wielen steken en om het verkeer naar en in de stad te verlichten, zorgt De Lijn dit weekend voor kosteloze bus- en tramtickets voor wie gebruik maakt van de park-and-rides Merksem en Luchtbal om naar het stadscentrum te gaan.

17 januari