Fons van Hees, oud-pastoor Roosendaal, overleden op 72-jarige leeftijd

Wilrijk Zwarte sneeuw voor grootste ijspiste van het land? Antarctica in Wilrijk “voor onbepaalde tijd” gesloten

IJsbaan Antarctica in Wilrijk, de grootste ijspiste van het land, is voor onbepaalde tijd gesloten. Dat bevestigt de zaakvoerster, die verder niet in detail wil treden. Antarctica heeft het al een hele tijd financieel moeilijk. Mogelijk is de oorzaak daar te zoeken.

17:05