Fietsen, padellen en een bijzondere theatervoorstelling: dit is er verder nog te doen

IN BEELD. Sinksen­foor opent onder stralend zonnetje: “Ik kijk hier al sinds november naar uit”

‘I love Sinksenfoor’. In grote letters verwelkomt de grootste kermis van het land je vanaf vandaag, zaterdag 27 mei, op Spoor Oost in Borgerhout. De Sinksenfoor bracht tijdens deze eerste dag van het verlengde pinksterweekend meteen heel wat volk op de been, en daar zat het prachtige weer misschien ook wel voor iets tussen. Wij brachten de eerste dag van de Sinksenfoor mooi in beeld.