Ezelpaardje met dwerggroei plots overleden: “Een zwaar verlies”

Hart anderhalf keer gegroeid

Die laatste complicatie als gevolg van de kruising verergerde. “Mijn grootouders zijn woensdag naar haar komen kijken. Ze lag op de grond in de stal. Toen ze het paardje wilden rechtzetten, zakte ze door. De dierenarts heeft een nieuwe echo genomen. Ponkey had sowieso al een groot hart, maar tegenover de operatie enkele weken geleden was het nog eens anderhalve keer gegroeid. Er zat ook veel vocht rond. De hartslag bleek serieus gedaald te zijn. De kracht om recht te komen, had ze niet meer. Woensdagavond is Ponkey overleden”, vertelt Mirten.

Verdriet

Hij is er het hart van in, ook al is Ponkey een toevalligheid. Samen met zijn vriendin Noah had hij een verwaarloosde shetlandermerrie geadopteerd, die dan zwanger bleek te zijn van een ezel. Toen Ponkey plots geboren werd, besloten ze een geldinzameling te doen om de kosten voor een operatie in te zamelen. De ingreep aan de x-beentjes lukte en het leek de goede kant op te gaan. Het overlijden komt onverwacht. “Dinsdag was ze nog in orde. Ze heeft bieten gekregen, we hebben de verbanden mee vervangen”, zegt Mirten. “Op recente röntgenfoto’s is te zien dat de x-beentjes goed aan het groeien zijn. We hadden al plannen om een nieuwe wei in orde te maken. Hier hadden we niet op gerekend.”