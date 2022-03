Excelsior FC Essen bestaat 100 jaar: dat verdient een boek

Essen Vuurwerk­bom­men, vechtpar­tij­en, intimida­ties, stoerdoene­rij: hoe Essen is veranderd en politie en gemeente het problemen proberen aan te pakken

Overlast in de vorm van vuurwerkbommen of bommetjes, intimidaties en bedreigingen, lawaaioverlast. Sinds een tweetal jaren houdt het fenomeen al aan in vooral in het centrum van Essen en in de stationsomgeving. Het gemeentebestuur krijgt kritiek dat het alles minimaliseert, maar de burgemeester weerlegt dat. “We leveren écht wel werk, maar misschien hebben de mensen wel gelijk en moeten we net dat beter communiceren. Het is niet goed dat onze inwoners met een onveiligheidsgevoel zitten.” Een verhaal van ‘rotjochies’, een hele reeks incidenten, sensibiliseren, repressie en camera’s. En de link met Roosendaal.

23 februari