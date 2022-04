Evenementbureau Jabbedabbedoe blaast drie kaarsjes uit met reeks optredens

Dave Vercauteren startte drie jaar geleden met zijn ‘Jabbedabbedoe’ met de bedoeling om evenementen en bedrijfsfeesten te organiseren. Het concept sloeg wel aan, maar toen sloeg de coronacrisis genadeloos toe. “Het was inderdaad een moeilijke periode, maar we willen niet te veel stilstaan bij het verleden en vooral uitkijken naar de toekomst”, zegt Dave Vercauteren. “En dat kunnen we natuurlijk niet beter doen dan allerlei optredens te organiseren in onze feestmaand.”

Kalmthout en Essen

Jabbedabbedoe heeft ondertussen een goede samenwerking met Gert Raeymaekers van GC De Rex, maar ondertussen ook met Club Kalmthout. De optredens voor de maand mijn zijn achtereenvolgens Johan Petit in het Volkshuis in Essen (29 april), CPEX in de Rex (3 mei), comedian Soe Nsuki in O*KA Kalmthout en Alex Agnew in GC De Rex (12 mei), Soulsister in de Rex (15 mei), comedian Michael Van Peel (26 mei) en Cleymans & Van Geel (7 juni) in de Rex.