Essen wil openbare verlichting tegen 2025 volledig omgezet zien in LED-verlichting

Zeker in tijden van energiecrisis is LED-verlichting belangrijk gezien het mindere verbruik in vergelijking met traditionele verlichting. Essen was een van de pioniersgemeenten om over te schakelen. “De gemeente telt 3.519 lichtpunten op de openbare weg”, vertelt Peter Mees van Fluvius die het proces van het verledden in Essen opvolgt. “Eind augustus waren er daar 1.338 van vervangen. Dat betekent dat Essen op 38 procent is wat toch een pak hoger is dan het Vlaams gemiddelde van 33 procent. Essen wil graag helemaal rond zijn tegen 2025.”

Timing

Er is in elk geval een strakke planning opgesteld voor de komende jaren. Voor 2022 stonden er 808 lampen op de planning, 690 in 2023 en nog eens 750 in 2024. Qua verbruik zal dat een groot verschil maken, want waar in 2019 het jaarverbruik nog uitkwam op 966.000 kWh zou dat na de hele vervangingsoperatie nog maar 606.000 kWh zijn. “Maar er zijn nog voordelen”, beklemtoont Mees. “Openbare LED-verlichting kan je via een besturingssysteem gemakkelijk dimmen, doven of afstemmen op bepaalde situaties. Maar ook thuis kan het een besparing opleveren. Stel dat je alle halogeenspots van 35W vervangt door een ledspot van 5W, dan bespaar je 30W per lamp. Als je dat bij 15 lampen doet, bespaar je elke twee uren ongeveer 1kWh. Op jaarbasis zal dit zeker een verschil geven op de elektriciteitsfactuur.”