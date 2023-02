Essen moet tegen 2025 zo'n 100 oplaadpunten tellen

EssenVlaanderen wil dat tegen 2029 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Dat wil ook zeggen dat het aantal elektrische laadpalen moet verhoogd worden. Het opzet is om in Vlaanderen tegen 2025 zo’n 35.000 oplaadpunten te hebben. In Essen zijn er op dit moment 20, maar dat zouden er dus 100 moeten worden. Een oplaadpunt staat niet gelijk aan een oplaadpaal want elke paal telt twee oplaadpunten.