Essen is flinke leerling op vlak van laadpalen: “Voor 2023 hebben we 27 strategische locaties aangeduid”

Het lokaal energie- en klimaatpakt waartoe 293 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd hebben, voorziet dat er in de gemeenten tegen 2030 per honderd inwoners 1,5 laadpunten moeten zijn. Voor Essen betekent dat 294 oplaadpunten (gebaseerd op bevolkingscijfers 1 januari 2023). Nog veel werk aan de winkel dus, maar de gemeente hoopt dat er dit jaar al 27 kunnen bijkomen.

De gemeente Essen telt op dit moment twaalf (semi)publieke oplaadpunten (zie kaart). Deze staan aan de Kiekenhoeve aan Heikant, de Rex in de Spoorwegstraat, parking Molenheide, parking Van Hees in de Molenstraat, aan de Heuvelhal, garage Loos in de Kapelstraat, parking Okay in de Kapelstraat, de Popvilla aan Schanker, op Over d’Aa 136, aan de Caernhoeve op Schanker en op de parking ICKX aan de Rijkmaker. De uitrol van het laadpalenplan voor Vlaanderen gebeurt door de Vlaamse overheid. Gemeenten kunnen strategische locaties doorgeven en uiteraard kunnen burgers ook zelf een aanvraag doen. In heel wat gemeenten zijn ze volop bezig met de uitrol van het plan. In Essen hebben ze er al 12 en zijn er 27 strategische locaties aangeduid voor 2023.

Nieuwe locaties

Voor 2023 heeft de gemeente de ambitie om er 27 te laten bijplaatsen. “Wij hebben via de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid 27 locaties doorgegeven als strategische locatie om hier telkens 1 paal per locatie (met 2 slangen) te voorzien om dan via het systeem paal volgt paal eventueel later meerdere palen op een locatie te voorzien”, zegt schepen Helmut Jaspers (Vooruit). De gekozen locaties zijn parking Hemelrijkweg/Kammenstraat (centrum), parking kerk Horendonk (Horendonk), Willy Gommerenplein (Horendonk), Destenlaan (Hoek), Sportpark Hemelrijk (Heikant), Parking Krinkelbosje (Heikant), Parking Sint-Antoniuskerk (Statie), Parking kerk centrum (centrum), Parking Kerkeneind (centrum), Parking Facim (Rijkmaker), Parking Sint-Jansplein (Wildert), Parking Wigo, Schoolstraat (Wildert), Parking Spillebeekweg (Hoek), Amberboomlaan (Heikant), Vossenboslaan (Heikant), Robotland (Heikant), Q-ville (Heikant), Parking Station (Statie), Witzenbergstraat (Statie), Parking Gympuls (centrum), Karamelstraat (centrum), Parking tussen Electron en Van Wallendael (Rijkmaker), Parking station Wildert (na herinrichting) (Wildert), Parking Wildertse duintjes (Wildert), Parking den Baptist (Wildert), Parking voetbal Horendonk en Parking voetbal excelsior (Heikant)

Tarieven

“Het tarief van deze 27 palen zal net zoals in heel de provincie Antwerpen € 0,46 / kWh”, zegt schepen Helmut Jaspers. Een batterij van een kleine stadswagen (40 kWh) volledig opladen kost dan 18,4 euro. Voor een grote batterij van 100 kWh is dat 46 euro. Uiteraard is thuis opladen (en op het werk meestal) veel goedkoper.

Gratis oplaadpunten zijn er niet in de gemeente.

Voorwaarden tot plaatsen

Er zijn geen specifieke voorwaarden vanuit de gemeente om een private laadpaal te installeren. Uiteraard zal moeten nagegaan worden of de private elektrische installatie wel geschikt is voor een laadpaal en mogelijks ook of het net het nog aankan, maar dit zijn zaken die door Fluvius zullen bekeken worden.

