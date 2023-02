Eric de Regt stopt als voorzitter VLP-fractie in Roosendaalse gemeenteraad

In 2010 kwam Eric de Regt in de gemeenteraad voor de Roosendaalse Lijst. Hij werd later fractievoorzitter. Na de verkiezingen van 2018 begon het te schuren in de fractie waarna De Regt is 2020 de overstap naar de VLP bekend maakte. Door zijn overstap werd oppositiepartij VLP toen al de grootste fractie in de gemeenteraad met acht zetels.