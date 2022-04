Erfgoeddag neemt bezoekers mee in de geschiedenis van het onderwijs

Essen Karrenmuse­um toont resultaten van onderzoek naar wagenmake­rij in Vlaanderen

Het nieuwe toeristische seizoen is begonnen en dus heeft ook het Karrenmuseum opnieuw de deuren geopend. De buitenopstelling is in een nieuw kleedje gestoken en ook het wagenmakersatelier is heringericht om de resultaten van het onderzoek naar wagenmakerij in Vlaanderen te belichten. Er is ook een tijdelijke expo ‘over water, over land’ en een educatieve fietsroute over de grens heen.

