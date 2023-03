Er vestigden zich meer mensen in Rucphen dan dat er vertrokken vorig jaar

“Plooien voor krapuul” of “weloverwo­gen beslissing”? Gemengde reacties op afgelaste ‘Queer Iftar’ in Antwerpen

Een iftar specifiek voor moslims uit de LGBTQ+-gemeenschap. Antwerpen is er blijkbaar nog niet klaar voor. De organisatie trok de stekker uit het evenement na bedreigingen en andere signalen. En dat net op de dag dat het stadsbestuur campagne voert tegen racisme en discriminatie. In Borgerhout en bij uitbreiding de rest van de stad wordt teleurgesteld gereageerd. “Maar de LGBTQ+-gemeenschap is weerbaar, we gaan hier sterker uitkomen.”