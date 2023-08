Elke dag zwarte zaterdag op flessenband: blikjesfile zorgt voor veel geërgerde blikken in de supermarkt

Schepen van Doesburg klimt in enorme eik tijdens bomenin­spec­tie

Twee weken geleden kroop ze nog in een vuilnisbak, vandaag kon schepen Els van Doesburg (N-VA) letterlijk ‘den boom in’. Van Doesburg klom vanmorgen in een enorme eik in het Nachtegalenpark voor een inspectie, samen met boomexperten van de professionele bomencel van de stad.