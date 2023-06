Elf uur met de nachttrein van Roosendaal naar Berlijn: ‘Wie avontuur zoekt, vindt dit prachtig’

Groen protes­teert tegen ‘geklungel’ stadsbe­stuur op Kielsevest: “Dit had ook een zomerbar kunnen zijn”

Een aperitiefmoment in de zon, in een groen decor: het klinkt aanlokkelijk. Maar in het geval van de Kielsevest smaakt het ook bitter. Een 20-tal mandatarissen en leden van Groen klaagden met een afterwork aan dat op deze plek twee waardevolle woningen en alle bomen verloren gingen. Terwijl de bouw van een brandweerkazerne er voorgoed is stopgezet. “Gepruts met bouwprojecten”, vindt de partij.