Elektrische deelfietsen van Donkey Republic komen naar Essen

Het initiatief van Donkey Republic komt van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Die plaatst in 32 gemeenten in de vervoersregio Antwerpen zo’n 1.650 e-bikes. Bedoeling is dat het netwerk de belangrijkste mobiliteitsknooppunten met elkaar verbindt. Het gaat dan onder meer om de park&rides aan treinstations.

In Essen komen de elektrische deelfietsen aan het station van Wildert, het station van Essen, de bushalte aan de Postbaan/Rijkmakerslaan en het Heuvelplein. Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een van de drop-offlocaties, ontgrendelt daar een fiets met de Donkey Republic-app en gaat op weg. Na de rit laat je je fiets achter op een van de andere drop-offlocaties. Een enkele rit (30 minuten) kost 3 euro. Een maandabonnement met maximaal 40 verplaatsingen kost 72 euro. Dat komt neer op 1,80 euro per rit. Je kan ook een jaarabonnement nemen van maximaal 400 ritten. Dat kost je 600 euro of 1,50 euro per rit. Heb je de fiets een hele dag nodig, dan kan je deze huren voor 24 uur (10 euro), 48 uur (25 euro) of 72 uur (35 euro).