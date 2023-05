Eindelijk Zwaaigatconcert van IQ Aarmoeinieke: muzikaal reisje langs de Vliet, Vliet, Vliet

Antwerpen Herdenkt: het tragische verhaal van Beerschot­ka­pi­tein Salomon ‘Sam’ Meljado en zijn Joodse familie

Beerschot is regerend landskampioen wanneer in februari 1923 twee piepjonge spelers in het eerste elftal debuteren. De ene, Raymond Braine, groeit uit tot een legende. De andere is de 17-jarige Salomon ‘Sam’ Meljado, een Nederlands-Joodse Antwerpenaar die het op het Kiel tot kapitein schopt. Helaas: sportieve roem maakt je niet immuun voor de wrede speling van het lot, zeker niet in een oorlog. Auteur Kurt Deswert vertelt zondag in de Esso-club in Deurne het tragische verhaal van Sam én zijn familie.