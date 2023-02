Een reis door het heelal in het bos van Wouwse Plantage: ‘Vonkje voor astronomie aanwakkeren’

Deze nieuwe wandelroute is een initiatief van astronomieliefhebber Marcel van der Veeken. Anderhalf jaar is hij hiermee bezig geweest. Allemaal om de wandelaars iets te leren over het heelal en andere mensen warm te maken voor astronomie. ,,Ik wil dat vonkje graag aanwakkeren bij de volgende generatie”, legt de vrijwilliger uit.

Zwaartekracht

Het pad begint in het bos achter de Natuurpoort Wouwse Plantage en loopt tot Woensdrecht. Elke meter van het pad staat gelijk aan 1,1 miljoen kilometer in het heelal. In Wouwse Plantage beginnen de wandelaars bij de ‘zon’, het bestaande kunstwerk Blossom van Ronald Westerhuis. Vanaf daar wandelen ze langs alle ‘planeten’, met dwergplaneet Pluto aan het einde. Zij liggen in het bos, op schaal, precies even ver uit elkaar als in de ruimte. De totale route is 8,22 kilometer. Dat is iets langer dan de afstand van de zon tot Pluto, maar hemelsbreed klopt het exact.