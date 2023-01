Een kwart van de 65-plussers in Sint Willebrord rookt: ‘Straks mag je niks meer in dit land’

Antwerpen Dit wordt het speelse, kleurrijke Athe­na-beeld voor het Atheneum: kunstena­res Nadia Naveau haalt onder meer inspiratie uit Dis­ney-tekenfilms

Precies twintig jaar na een verwoestende brand heerste er in het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen zaterdag vooral een feestsfeer. Tijdens het diner ‘Athena neemt het over’ in de gerenoveerde feestzaal kwamen we te weten wie het nieuwe Athena-beeld voor het dak mag maken. Een ontwerp van de Brugs-Antwerpse Nadia Naveau bekoorde de jury het meest.

15 januari