‘Dur zit muziek in’, in Torensjouwerslaand

“Ik ben er kapot van”: Ines (43), die onlangs haar man verloor, speelt trouwring kwijt in Antwerpen

Ze is er het hart van in, Ines Geudens (43). Toen ze zich vrijdagavond samen met haar tienerdochter naar een dansvoorstelling haastte, verloor ze in de Antwerpse binnenstad haar trouwring. Het kleinood heeft een enorme emotionele waarde, vertelt Ines. “Ik verloor afgelopen zomer mijn man Steve. Vrijdag was de eerste keer dat ik na zijn dood terug buitenkwam.”