Drietal blaast teloorgegaan Roosendaal Zingt onder andere naam nieuw leven in

Medever­dach­te (21) ontplof­fing auto Rucphen hoort 2,5 jaar cel tegen zich eisen

RUCPHEN/BREDA - Hij was die avond misschien in de buurt ‘op doorreis’ naar Sint Willebrord en zijn bus lijkt erg veel op het voertuig dat vlak bij de explosie werd gezien. Maar Jurrit de B. houdt vol dat hij niks te maken heeft met de ontploffing van een auto in Rucphen op 3 november.