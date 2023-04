Dit zijn de winnaars van het Sportgala Roosendaal

KIJK. Man steekt takelwagen van MD Recycling in brand (en dat is niet de eerste keer): “Is het een concurrent? We hebben geen idee...”

Autorecyclagebedrijf MD Recycling in Essen is afgelopen weekend voor de derde keer in enkele maanden tijd het doelwit geworden van brandstichters. Deze keer moest een takelwagen eraan geloven op het terrein aan de Rijkmakerslaan. Eerder werd eenzelfde voertuig ook al vernield op de site in Kapellen. “We zijn niet meer gerust”, zucht zaakvoerder Ludo Mariën wanneer hij ons de hallucinante beelden laat zien.