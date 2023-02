Dit zijn de carnavalsmotto's voor 2024

Voor Roosendaal staat carnaval 2024 in het teken van verschillende jubilea. De Stichting Carnaval Roosendaal (SCR) organiseert voor de 66e keer de carnaval, de Tullepetaon bestaat 5 keer 11 jaar en de Heilige Mis/ kerkdienst wordt dan al voor de 44e keer gehouden. Daarom is het motto ‘Wad 'n Istorie’. Omdat historie natuurlijk veel meer omvat dan alleen carnaval, kunnen de bouwers, tekstschrijvers en de kinderen komend jaar hun creatieve geesten hierop los laten, denkt de SCR.

Niet alleen Roosendaal heeft het nieuwe motto al onthuld. In Moerstraten wordt alvast hoog ingestoken voor het carnavalsjaar met We gaon vur goud. Ook Heerle belooft in 2024 uit te pakken met We aole alles uit d’n kast! en Wouw kan het nieuwe seizoen zelfs al bijna ruiken: K’em dur un nuske vor.

Motto's Halderberge

De SOK in Oudenbosch kiest voor een muzikaal thema met D’r staot gin maot op. In Bosschenhoofd zijn ze geïnspireerd door de hoge energieprijzen en is Wouwe ut Warm uitgekozen door CV Smoorfreters.

Carnavalsminnend Stampersgat blijft volgend jaar lekker op temperatuur door actief bezig te zijn. Meekrapdurp heeft voor 2024 gekozen voor het motto ‘Tis wir sport'. En in Hoeven staat het carnavalsjaar in het teken van een zoektocht, zo blijkt wel uit het motto We zèn kwijt! Gastel wordt het jaar van de jongeren óf de acrobaten met Ge mot 't jongleere.