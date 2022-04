Dit najaar twee nieuwe padelvelden in Sportpark Hemelrijk

Investeerder Anjus BV plaatst binnenkort twee padelvelden in het sportpark. Een veld vastleggen doe je via een online reservatiesysteem en het materiaal kan je ontlenen bij de caferaria van de sporthal. “De velden krijgen een groene ondergrond zodat het mooi opgaat in het park”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “De LED-verlichting brandt tot 22.15 uur zodat het padellen tijdig stopt. En omdat de velden buiten liggen, zal een onderhoudsteam alles netjes houden. Extra beplanting tussen de parking en de padelbanen houden licht en geluid tegen. Op dit ogenblik loopt de procedure van de omgevingsvergunning. Als de procedure vlot verloopt, kan er dit najaar gespeeld worden.”

Nog padelvelden

Er liggen in Essen nog padelvelden. Bij Tennisfun in de Grensstraat is er één padelveld. Je reserveert het online via www.tennisfun.be. Om het materiaal hoef je je geen zorgen te maken; dat ligt voor je klaar en is in de prijs begrepen. Sinds half april kan jeook padel spelen in Ter Eiken Essen Je kan je uitleven op maar liefst 6 padelvelden! De huur van het materiaal is hier niet begrepen in de prijs. Alle info op www.tereiken.be/essen.