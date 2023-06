Dit is de topscorer van het West-Brabantse amateurvoetbal: ‘En ik heb ook nog aardig wat kansen gemist hoor’

Processie trekt door Middelheim­mu­se­um: beeldend kunstena­res Wendy Morris laat ons op andere manier naar park én planten kijken

Wie zaterdag door het Middelheimmuseum liep, was er getuige van een wat bevreemdende processie. Met mensen die vinkenkooien droegen of planten met de kruiwagen voortduwden. Vrouwen debiteerden teksten met de megafoon. Brein achter de performance: de Zuid-Afrikaanse Wendy Morris (63), prof op de KU Leuven. Ze onderzoekt hoe vrouwen doorheen de eeuwen hun kennis over plantaardige anticonceptie doorgaven. “Dit gaat ook over onderdrukking.”