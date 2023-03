Deze vrouwen dansen en zweven naar de hemel in Roosendaal: ‘Het is elke keer weer een avontuur’

De zaak Reuzegom: Janker, zaadje en stront­vlieg riskeren al lichtere celstraf in beroep na dood Sanda Dia (20), tot 50 maanden cel gevorderd

Het proces tegen 18 leden van de voormalige Leuvense studentenclub Reuzegom hervat maandagochtend. Dat gebeurt in het Antwerpse hof van beroep. De rechtszaak – die vorig jaar in Hasselt was begonnen – werd in april stilgelegd, omdat de voorzitster vond dat ze niet kon oordelen over het volledige doopritueel. Het Openbaar Ministerie vordert straffen tot 50 maanden cel. Opvallend vroeger dan voorzien, namelijk om 14.30 uur, werd de zitting van de eerste dag al beëindigd.