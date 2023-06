De zomer is begonnen, waar blijft Wopke?

Vier scherp­schut­ters, twee kleurrijke koningin­nen en een bedrukte burgemees­ter op laatste dag van het staatsbe­zoek in Antwerpen: “Een logistiek huzaren­stuk­je”

Het was al sinds 2016 geleden dat Antwerpen nog eens staatshoofden mocht ontvangen -nota bene eveneens het Nederlandse en Belgische vorstenpaar- en tegen de verwachtingen in verliep het bezoek vlekkeloos. Een voor de verandering niet zo opvallende aanwezige op de Grote Markt was burgemeester Bart De Wever (N-VA), die schijnbaar elders in gedachten verzonken zat: “Al ben ik niet zo protocollair ingesteld, verheugde ik me wel op deze dag”, aldus De Wever.