De verkiezingen zullen om de poppetjes gaan en dat is écht niet erg

Schade in bakkerij Atelier Co-Pains is immens, maar ze blijven positief: “Niet bij de pakken blijven zitten en vooruit kijken, altijd daar voor elkaar is ons motto”

De schade aan de bakkerij van Atelier Co-Pains in Brasschaat is enorm. De komende maanden zal de bakkerij niet bruikbaar zijn, maar gelukkig kan het team van de bakkerijketen rekenen op collega’s. “We willen vooruit kijken en zijn de klanten, leveranciers en collega’s dankbaar voor de vele steunbetuigingen”, zegt Serge Lamoral namens heel het team. “Onze winkels gaan dinsdag terug open buiten diegene die op verlof zijn natuurlijk. We willen knallen en vooruit gaan.”