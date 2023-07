De Tour is de Tour niet meer voor wielergoeroe Rini Wagtmans: ‘Het is doodzonde’

Leo Krinkels (91) was een rasonderne­mer en op en top bourgon­diër: ‘Een goeie ‘kloot’, zeggen wij in Wouw’

WOUW - Beplanting op de Wouwse Markt was hem even lief als het groen op het Amsterdamse Museumplein of het centrale park van Bagdad. Leo Krinkels (91) was de drijvende kracht achter de firma Krinkels die uitgroeide tot een Europees concern dat wereldwijd actief is. Zaterdag overleed hij.