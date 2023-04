De Kwestie: eigen inwoners eerst bij toewijzing woningen?

Voetbal Beker van België Nieuwe bekerfina­le Antwerp brengt mooie herinnerin­gen terug bij oude bekerheld Davor Matijas: “Eerste profmatch werd er één om nooit te vergeten”

Antwerp strijdt zondag met KV Mechelen om de beker. Bijna drie jaar geleden – in volle coronaperiode - won de Great Old zijn vorige cup en werd Davor Matijas een onverwachte held. “Wie kan zeggen dat hij in zijn eerste profmatch meteen een trofee pakte?” lacht de Antwerpkeeper voor één dag.