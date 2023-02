De kurk is van de fles in Mangelpeejenlaand

Wuustwezel/Brasschaat/Essen/Kalmthout Drie maanden werken op kruispunt aan Kasteel Withof: ambulance en MUG mogen over militair domein

Een aannemer start nog dit voorjaar in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met grote vernieuwingswerken op het kruispunt van de Bredabaan, Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg. Na herhaaldelijk aandringen door burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) van Essen is er een oplossing gevonden voor de MUG die mogelijk veel tijd zou kunnen verliezen. Die mag tijdens de werken over het militair domein rijden.