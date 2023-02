De Kringloper geeft goederen een tweede leven: ‘Mens én milieu staan bij ons centraal’

Rommel­markt in Klooster­hof

De Markten houdt zondag een grote rommelmarkt in MFC Kloosterhof in Hoogerheide. De rommelmarkt met meer dan 100 kramen is geopend van 09.00 tot 16.00 uur. In de kramen liggen veel tweedehands spullen, maar is er ook veel curiosa te vinden voor wie iets bijzonders zoekt. In de kramen is van alles te vinden zoals kleding, kleine meubels, huishoudelijke apparaten en speelgoed. Ook verzamelaars kunnen op de rommelmarkt hun slag slaan. Meer informatie over de rommelmarkt via de email demarkten@gmail.com.