De e-bike blijft duur, maar je kunt er ook goedkoper zelf eentje bouwen

Marokkaan­se vrouwen spelen dijk van WK Voetbal, en toch blijft feestje in Antwerpen uit: “Maar geloof me, dit leeft. Oók bij de mannen!”

Geen vlaggen, geen hoedjes, geen menigte in de straten. Waar de Marokkaanse gemeenschap eind vorig jaar door het dak ging tijdens het WK Voetbal voor mannen, leek gisteren niemand begaan met hun vrouwelijke evenknieën. Terwijl ook zij de toch best beladen confrontatie met Frankrijk aangingen in de achtste finale op hun allereerste WK. “En toch... Speel die match op een ander tijdstip, en je zal wat zien!”