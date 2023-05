Dans-icoon Jacques van Meel ook op zijn 73ste nog niet uitvernieuwd

Verkeersinfo Halfuur file op Antwerpse Ring richting Gent door ongeval ter hoogte van Kennedytun­nel: rijbaan vrijge­maakt

Op de Antwerpse Ring is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van de Kennedytunnel. Richting Gent was de rechterrijstrook daar een tijdlang versperd. Intussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt, maar er staat nog een halfuur file vanaf Antwerpen-Noord.