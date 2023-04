CycleSensation Roosendaal haalt zo’n 36.000 euro op

Jonge chauffeur (20) botst op muur bij uitkomen Rupeltun­nel en overlijdt ter plaatste

Vanmorgen rond 6.30 uur is een chauffeur verongelukt op de A12 in Boom. De 20-jarige man kwam met hoge snelheid uit de Rupeltunnel richting Antwerpen, verloor de controle over het stuur en botste op een muur. Hij was op slag dood.