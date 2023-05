Cultuurcafé in Roosendaal: ‘Zonder borrels geen cultuur’

Op zoek naar een leuke overnach­tings­plaats deze zomer? De boompitten in Gooreind zijn er weer

Wie deze zomer op zoek is naar een originele plaats om te overnachten, kan opnieuw terecht op het domein van de Franciscanessen in Gooreind (Wuustwezel). Je kan er slapen in boompitten die op een hoogte van drie meter in de bomen hangen.