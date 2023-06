Cees Simons voor het eerst actief op JazzBoZ: ‘Het is eervol de zaterdagavond te mogen afsluiten’

Vier Antwerpse masterstu­den­ten Stedenbouw werken leefbare oplossing uit voor Pelikaansi­te: “Groene doorgang tussen station en Stadspark”

Een brede groene as tussen het station en het Stadspark, minder parkeerplaatsen en lagere gebouwen voor kantoren en appartementen: dat is voor de omstreden Pelikaansite het interessante alternatief dat vier masterstudenten van de UAntwerpen hebben uitgewerkt. “We tonen dat je op een verantwoorde manier in de hoogte kunt bouwen zónder dat je torens nodig hebt.”