CD&V houdt inzamelactie van tweedehands speelgoed

Essen Gloednieu­we Spar op Heikant opent vrijdag de deuren

In het najaar van 2021 startte de bouwwerken aan de nieuwe Spar op Heikant. Goed een jaar laten openen Gitte Sanders en Mick Van Campen de zaak. Die is in de plaats gekomen van de voormalige doe-het-zelfzaak Brico. Voor Gitte en Mick is het geen nieuwe stap, want ze baten al de Spar op Wildert uit. “We focussen op vers, lokaal én duurzaam”, vertellen de twee

7:00