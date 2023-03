Buurtgenoot redt 92-jarige uit brandend huis: ‘Hij trapte de deur in en kwam met de vrouw naar buiten’

“Ik was in shock, het had ook mijn dochter kunnen zijn”: ouders Sint-Vin­cent bezorgd om jongetje (11) dat onder muur terecht­kwam

Bij de ouders die woensdagochtend aan de poort van basisschool Sint-Vincent in Ekeren staan te wachten, heerst een onderhuidse spanning. Iedereen is bezorgd om de toestand van het 11-jarige jongetje dat gisterenmiddag onder een omgevallen muur terechtkwam. Over zijn toestand is nog geen nieuws, en dat lijkt aan de mensen te vreten. “De school heeft ons fantastisch opgevangen.” Gelukkig, want het telefoontje dat ze eerst kregen, was voor alle ouders onrustwekkend.