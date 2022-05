Buurtbewoners reageren massaal op bevraging over invulling van nieuwe speelpleinen

Brecht/Essen Afgeschaf­te treinen en lange vertragin­gen in station Noorderkem­pen én op verbinding Es­sen-Puurs zorgt voor ergernis­sen bij pendelaars

De trein is altijd een beetje reizen. Voor de pendelaars die elke dag de trein in station Noorderkempen nemen of er ’s avonds na een werkdag weer willen geraken, is dat de laatste tijd effectief zo maar dan niet meteen in de positieve zin. Treinen die geschrapt worden en lange vertragingen lijken de voorbije weken schering en inslag. “We beseffen dat dit niet aangenaam is voor de reiziger, maar veel is te wijten aan ziekte en quarantaineverplichtingen onder het personeel", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

6 mei