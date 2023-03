Bravis spoort hartafwijkingen bij baby’s eerder op met zuurstofmeting

Auteurs Fleur Pierets en Esohe Weyden gaan in gesprek met elkaar in De Theaterga­ra­ge

Op zaterdag 4 maart om 15 uur gaan auteurs Fleur Pierets en Esohe Weyden met elkaar in gesprek in De Theatergarage in Borgerhout. De twee boeiende stemmen willen erin slagen om met hun woorden begrip en liefde in de wereld te brengen.