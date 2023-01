‘Brabantse steden willen allemaal een internationale trein, maar geen parkeerplekken in hun achtertuin’

Hoboken Echtgenote van Ali Ü. wordt uit flat gezet na aanslag, maar blijft hem steunen: “Ik weet niet waar hij is, en al helemáál niet wie hem dood wil. Of waarom”

“Hij is normaal gezien altijd bij zijn familie. Waar zou hij dan de tijd vandaan halen om zo’n dingen te doen.” Oumaima B. (30) gelooft niet dat haar man Ali Ü. (33) iets met het drugsmilieu te maken heeft. Ook niet nu ze inderhaast haar spullen moet inpakken — de huisbaas ziet haar liever vertrekken na de aanslag op hun woning aan de Kioskplaats in Hoboken. Ook niet nu hij al enige tijd spoorloos is. “Ik heb hem zélf buiten geschopt.”

14 januari