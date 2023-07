Bouwkeet bij Chinees restaurant brandt uit in Roosendaal

1 JAAR TURNHOUTSE­BAAN FIETS­STRAAT. Beslissing terug­schroe­ven of juist niet? “Dit moet de Ramblas van Antwerpen worden”

Knalrood. Al exact een jaar lang. Op 8 juli vorig jaar werd de Turnhoutsebaan in Borgerhout omgedoopt tot fietsstraat in beide richtingen en vandaag voelt niemand zich echt veiliger. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar een volledige heraanleg, maar die is niet voor morgen. Terwijl voor Vlaanderen en district de rode verf als tijdelijke maatregel moet blijven, wil de stad de fietsstraat zo snel mogelijk teruggeschroefd zien. En de fietser? Die vermijdt de Turnhoutsebaan liever. Een pittige discussie over de ‘verfpotregel’.