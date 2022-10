Bouwcomité start fondsenwerving voor nieuwbouw Chiro Klavertje 4 en Chiro JoHo, gemeente wil poging doen om grond aan te kopen

Essen/HorendonkEen team van enthousiaste vrijwilligers is gestart met een fondsenwerving voor de bouw van nieuwe lokalen voor de meisjes van Chiro Klavertje 4 en de jongens van Chiro JoHo. Zij hebben elk aparte lokalen op ‘den Uil’, maar die zijn sterk verouderd waardoor een nieuwbouw zich opdringt. Een locatie is alvast gevonden en het gemeentebestuur gaat een poging doen om die gronden aan te kopen.

De bedoeling is dat de twee chirogroepen in de toekomst één nieuw lokaal gaan betrekken. “De jongens- én meisjeschiro hebben een lange traditie en geschiedenis op Horendonk,” vertelt Bastiaan Kools van het bouwcomité. “Op dit ogenblik is er (nog) geen behoefte om de twee chiro’s samen te voegen tot één gemengde werking, maar wel is er nood aan een nieuw gemeenschappelijk lokaal. Door samen te werken willen we dit doel bereiken. Een gemeenschappelijk lokaal biedt heel wat voordelen huidige situatie zoals minder energieverbruik, onderhoud, verzekeringen, gebruiksmogelijkheden. Bovendien zijn er ideeën om het lokaal open te stellen voor andere verenigingen en activiteiten.”

Volledig scherm De twee afdelingen van de Chiro van Horendonk starten fondsenwerving voor een nieuwbouw. © RV

Zoektocht

De lokalen van de beide afdelingen van de Chiro staan op grond van de gemeente. Een nieuwbouw op een van de twee locaties is niet evident omdat de ruimte eerder beperkt is. Daarom werd eerder al een zoektocht gestart naar een geschikte locatie en dis is nu ook gevonden aan het Speenkruidpad. Het gaat om een terrein tussen het pad en de velden van voetbalclub Horendonk. Een ideale locatie want de grond werd in 2010 al aangeduid als recreatieve zone. Naast een nieuwbouw voor de twee Chiro’s zou er zelfs nog ruimte zijn voor een speelplein met zitbanken, sportveldjes of een speelbos. De gronden zijn echter nog in privéhanden. “Een stuk grond aankopen én daarop nog eens lokalen bouwen, dat bleek financieel onhaalbaar, daarom klopten we aan bij de gemeente,” vertelt Bastiaan Kools.

Aankopen

Het lokaal bestuur is alvast bereid om inspanningen te doen. “We erkennen de nood naar nieuwe lokalen voor beide jeugdverenigingen”, zegt schepen van Jeugd Arno Aerden (Vooruit). “We bekijken nu welke rol we als gemeente kunnen opnemen. Het gemeentebestuur zou de grond graag aankopen voor de brede Horendonkse samenleving. Daarom werd er intussen een officiële schatter aangesteld om een schattingsverslag op te maken. Wij moeten ons als gemeente bij de aankoop van een stuk grond altijd baseren op een schatting van een erkend schatter. Dit maakt dat de onderhandelingsmarge voor de gemeente beperkt is. Hopelijk krijgen we de eigenaars van de grond mee in het mooie verhaal dat hier geschreven wordt,” zegt de jeugdschepen nog. Een eerste activiteit, alle oudleiding bijeen brengen om hen te informeren in een gezellige reünie, werd alvast heel enthousiast onthaald: voor de BBQ begin september waren er meer dan 180 inschrijvingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.