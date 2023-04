Botsing tussen politiebus en auto in centrum van Roosendaal, ravage op de weg

Drie kilo cannabis gevonden in auto van verdachte die met 200 per uur wegvlucht van politie

Een 22-jarige jongeman is vrijdag aangehouden door de Antwerpse onderzoeksrechter voor de in- en uitvoer van verdovende middelen. Hij was gevlucht voor de politie en crashte op de E19 tegen de middenberm. Bij het doorzoeken van zijn wagen vond de politie 3 kg cannabis terug.