Boom valt op man tijdens houtzagen in bos bij Schijf, slachtoffer overlijdt ter plekke

Essen Beperkte stijging aantal woongele­gen­he­den, wel forse groei aantal inwoners

De gemeente Essen telde eind 2022 exact 89 woongelegenheden meer dan in 2021. Het totale aantal kwam daarmee op 8.534. Opvallend in vergelijking met andere gemeenten is dat het aantal appartementen even veel steeg als het aantal woningen terwijl het in die andere gemeenten vooral het aantal appartementen is dat stijgt. Er kwamen overigens ook bijna 300 nieuwe inwoners bij.