Boerinnen delen appels uit: “Uitbreiding Kalmthoutse Heide zou ten koste gaan van onze landbouwgronden”

EssenVlakbij de parking van basisschool WIGO in Wildert (Essen) stond de de deelnemers van de Sneukeltocht zondagmiddag een fris tussendoortje te wachten. Vrouwelijke land- en tuinbouwers uit de regio kwamen lekkere appels uitdelen. Met de traktatie wilden ze het belang van de lokale landbouw benadrukken. Twaalf borden met opschriften en telkens een zwarte rouwvlag erbij op de route moesten de boodschap nog extra kracht bijzetten. “We vragen een toekomst voor alle boeren”, aldus spreekbuis Sabina Vandeweyer, die een melkveebedrijf runt in Wuustwezel.

De Sneukeltocht is een geanimeerde fietstour vol lekkers, georganiseerd door Berkenbeek, een school voor buitengewoon onderwijs in Wuustwezel. Het evenement lokte zondag een 500 à 600 fietsers. Die opkomst zagen enkele boerinnen uit Stabroek, Kalmthout, Essen, Wuustwezel en Brecht als ideale gelegenheid om een positieve actie te voeren door 600 plaatselijk geteelde appels uit te delen. “Het lijkt wel of het contact met de land- en tuinbouw ver zoek is. Nochtans zorgt onze sector voor fruiten, groenten, zuivel en vlees. We wijzen graag op de nood aan lokale voedselproductie”, klinkt het. “Dat bewijst ook de oorlog in Oekraïne. En door de bevolkingsgroei gaan we alsmaar meer nodig hebben.”

Volledig scherm De boerinnen deelden appels uit aan de fietsende deelnemers van de Sneukeltocht © emz

Nationaal Park

Desondanks staat de boerenstiel in Vlaanderen onder grote druk. “We willen wel forse investeringen doen om te moderniseren en te verduurzamen, maar we zitten met te veel vragen om die stappen te durven zetten. De onzekerheid is groot door het huidig beleid. Het idee dat onze kinderen ons bedrijf zouden overnemen, staat op losse schroeven.”

Quote Als het Nationaal Park stelselma­tig uitbreidt voor meer recreatie en natuur, gaat dat bovendien ten koste van landbouw­gron­den errond Land- en tuinbouwvrouwen

“Er zijn plannen het Grenspark Kalmthoutse Heide te laten erkennen als Nationaal Park. De regels zouden sowieso strenger worden. Maar het grenspark van 6.000 hectare zou binnen een termijn van twintig jaar ook moeten uitgroeien tot 10.000 hectare. Er moeten daarom verbindingen komen tussen verschillende omliggende natuurgebieden. We vrezen dat we de landbouwgronden in het grenspark gaan verliezen. Als het Nationaal Park stelselmatig uitbreidt voor meer recreatie en natuur, gaat dat bovendien ten koste van landbouwgronden errond.”

Geen oplossing

“Met deze positieve actie willen we aandacht vragen voor onze bezorgdheden. We laten de gewone man weten wat er bij ons speelt. Indien de lokale landbouwgronden verdwijnen voor natuur, zullen we niet meer kunnen genieten van lokale producten zoals deze appels. Producten van ver weg die geproduceerd en geteeld zijn onder minder goede omstandigheden, zijn ook niet de oplossing voor het klimaat. En als onze land- en tuinbouwbedrijven niet meer levensvatbaar zijn, gaan een op drie jobs in de agrovoedingsindustrie verloren.”

Volledig scherm Op de route stonden twaalf borden met een opschrift en een zwarte rouwvlag erbij © emz

