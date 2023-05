Boek met historische ruilplaatjes en oude filmpjes van Rucphen: ‘Een feest van herkenning’

“Té vaak waan ik mij in een jungle”: Antwerps VeloVeilig-ambassa­deur Tine Embrechts over fietsen in de stad

Of ze de Antwerpse ambassadeur van VeloVeilig, de grootschalige campagne rond fietsveiligheid van HLN, wilde worden? Daarover moest actrice én fervent fietser Tine Embrechts (47) geen seconde twijfelen. “Wanneer ik mij in het verkeer begeef, is dat áltijd met een klein hartje.”